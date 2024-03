Jane Fonda fala para pessoas "não dormirem" com quem polui o planeta

A atriz Jane Fonda, de 86 anos, participou de um painel no South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de inovação do mundo, realizado em Austin (EUA) e disse que as pessoas devem parar de dormir com homens da indústria de combustíveis. "Estamos dando dinheiro para que as pessoas destruam esse planeta. Isso não deixa vocês bravos? Temos de parar de ficar na cama preocupados com o futuro do planeta e fazer eles pararem. Vocês não podem dormir com os caras da indústria dos combustíveis que está destruindo tudo!", disse durante participação.

A artista é ativa em debates sobre proteção ambiental e a crise climática. "Eu venho de uma linhagem de pessoas deprimidas na família. Há alguns anos, senti que estava começando a ficar assim também. Mas aí, quando eu saio de casa para ser presa, faço amigos, me divirto. Militar é muito legal", comentou.

O painel intitulado Hollywood e Ativismo: Insights, também contou com o ativista David Fenton e a cientista Sweta Chakraborty, presidente da ONG We Don't Have Time, que concordaram com Jane. "Somos a primeira geração a sentir os reais efeitos da crise climática e os últimos que podem fazer alguma coisa a respeito disso", acrescentou a estrela de Hollywood.

Jane Fonda trouxe reportagens que mostravam que a crise climática foi alertada por cientistas há muitos anos, mas que foram ignorados. “As empresas continuaram furando e contrataram pessoas que trabalharam na indústria do tabaco para criar uma narrativa que nos convenceu de que: havia dois lados para a história, que os cientistas não estavam certos, que era a culpa do governo e dos consumidores. Somos a primeira geração a experienciar os efeitos da crise climática e somos a última geração que pode fazer algo sobre isso. Nós damos US$ 200 bilhões anualmente para essa indústria através de taxas e subsídios. Estamos pagando para eles, que estão nos inundando, nos queimando e nos matando.

Jane fez comentários sobre a cobertura da ABC, ridicularizou a Fox News e pediu pelo apoio do Texas, onde ocorre a conferencia, nas eleições americanas de 2024. A atriz fez referência a Donald Trump e o chamou de "cara vermelho".

"Eu sou Jane Fonda e faço pouco, imagina quem não está fazendo nada", concluiu a atriz e militante.