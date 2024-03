'O Problema dos 3 Corpos': criadores de 'Game of Thrones' contam por que trocaram dragões por alienígenas

Eiza González, retratada com um dispositivo de realidade virtual, interpreta Auggie Salazar, gênio da nanotecnologia - (crédito: Netflix) Helen Bushby - Repórter de cultura da BBC News

David Benioff e DB Weiss, criadores de Game of Thrones, estão animados com o lançamento de sua nova série, O Problema dos 3 Corpos, que estreia em 21 de março na Netflix.

Não há, no entanto, nenhum dragão à vista na produção, criada em parceria com Alexander Woo, roteirista e produtor de True Blood.

Game of Thrones, que conquistou 59 Emmys ao longo de suas oito temporadas, terminou em 2019. E, após desistirem de uma trilogia Star Wars naquele ano, Benioff e Weiss optaram por adaptar um best-seller de ficção científica chinês.

O livro O Problema dos 3 Corpos, de Liu Cixi, publicado em 2008, vendeu cerca de nove milhões de cópias em todo o mundo — e ganhou o Hugo Awards (prêmio literário com foco nos gêneros fantasia e ficção científica).

Sem dar spoiler, trata-se de alienígenas avançados que invadem a Terra. Eles estão fugindo de um sistema solar instável com três sóis orbitando um ao outro — daí o nome O Problema dos 3 Corpos.

O livro tem dois personagens principais que tentam derrotar os alienígenas, um cientista e um detetive, mas os criadores da série sentiram que não era suficiente.

Assim, com a aprovação de Liu, há um grupo diverso de cinco jovens cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, tentando derrotar os alienígenas. Na verdade, tecnicamente quatro, já que o quinto, interpretado por John Bradley, de Game of Thrones, é um milionário que usou seu conhecimento científico para criar um império multimilionário de petiscos.

Petiscos são sempre úteis em momentos de crise.

Eles tentam desesperadamente resolver problemas em um jogo mortal de realidade virtual, que coincidentemente tem três sóis, enquanto tentam salvar a Terra da invasão alienígena.

Eles são observados por um detetive de Manchester cansado da vida, interpretado pelo astro de Doutor Estranho, Benedict Wong, e por um alto oficial, interpretado por Liam Cunningham, de Game of Thrones.

Weiss, um dos criadores de Game of Thrones, explica que eles ficaram impressionados com a complexidade do livro, classificando a obra como "diferente de tudo que já lemos, certamente diferente de tudo que já pensamos em trazer para as telas".

Outros fãs do romance de Liu incluem o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, que descreveu o livro como "extremamente criativo" — embora tenha recusado um pequeno papel na série.

“Ele respondeu de forma muito bem-humorada quando tentamos convidá-lo para uma participação especial”, contou Benioff ao jornal USA Today.

"Foi algo na linha de: 'Caso haja uma invasão alienígena real, acho que talvez deva me poupar para essa crise'."

Mas depois de tanto sucesso com o gênero fantasia — por que Benioff e Weiss resolveram deixar este estilo para trás?

Eles disseram à BBC News que era hora de seguir em frente.

Apesar da enorme base de fãs, nem todos ficaram satisfeitos com o final de Game Of Thrones; 1,8 milhão de fãs chegaram até a assinar uma petição em 2019 exigindo a refilmagem da oitava temporada, com um roteiro diferente.

Mas Benioff e Weiss não queriam voltar a esse mundo, após terem passado “10 anos inteiros” produzindo 73 episódios nos Reinos de Westeros.

Foi “a maior experiência das nossas vidas”, diz Weiss.

Mas o que eles queriam mesmo era “uma nova sequência de desafios em todos os níveis”.

Weiss afirma que O Problema dos 3 Corpos é "o mais longe possível do que acabamos de fazer em Thrones".

Prontos para um novo desafio, eles tiveram que ser exigentes.

Game of Thrones havia estabelecido um parâmetro alto para suas expectativas.

“Você aparece para trabalhar todos os dias, e fica maravilhado por realmente poder fazer aquilo para ganhar a vida — e é esse sentimento que você está buscando”, diz Weiss.

“Sempre que você escolhe um trabalho no qual vai passar anos da sua vida, você não quer fazer a escolha errada — é muito fácil ficar entediado.”

Após finalmente terem decidido adaptar livro de Liu, a dupla se tornou um trio, unindo forças com Alexander Woo, de True Blood.

Ele classifica o romance como "um desafio muito emocionante de adaptação".

"Havia ideias, imagens e histórias ali, e quase não conseguia imaginar como um autor poderia ter pensado naquilo", acrescenta.

Ele concorda que é crucial escolher o projeto certo, dado o quão desgastante acaba se tornando inevitavelmente.

“Se você não se sente entusiasmado, é um trabalho árduo. É uma maneira muito, muito terrível de abdicar da sua vida, a menos que você ame”, diz ele.

Os três trabalharam em O Problema dos 3 Corpos nos últimos quatro anos e meio, com uma equipe de cerca de mil pessoas.

O livro está repleto de problemas científicos espinhosos, que não foram fáceis de traduzir para uma série de televisão.

Foi necessário um curso intensivo de física, e os criadores do programa dizem que teriam ficado perdidos sem a ajuda de dois especialistas no assunto.

Eles conversaram com Matthew Kenzie, que Weiss afirma “ter feito parte da equipe que descobriu a partícula Bóson de Higgs”, e Bobak Ferdowsi, engenheiro de voo do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, a agência espacial americana.

“Bobak esteve em muitas salas de controle quando eles estavam lançando foguetes”, explica Weiss.

Os dois cientistas "meio que nos guiaram por meio da física para leigos" — e estiveram à disposição de forma crucial ao longo da série.

A série começa durante a Revolução Cultural Chinesa, em 1966, e segue até os dias de hoje, no Reino Unido, passando por Badajoz, na Espanha, pela sede da ONU, em Nova York, e pelo Cabo Canaveral, na Flórida. Tem bastante espaço sideral também.

Weiss e Benioff estavam familiarizados com o Reino Unido, que serviu como locação para Game of Thrones. Voltar era a desculpa perfeita para convocar alguns integrantes do elenco de Thrones, incluindo os atores John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce.

Bradley havia interpretado o medroso e bondoso Samwell Tarly em Thrones — e Benioff conta que eles adoraram criar um personagem completamente diferente para ele.

“Dan [Weiss] e eu estávamos em um pub em Belfast, e vimos John conversando com um turista americano. Ele estava tão engraçado e sarcástico — um lado dele que conhecemos muito bem, por ter passado tanto tempo com ele."

“O verdadeiro John não se parece em nada com Samwell, então pensamos que seria divertido escrever um papel que fosse mais próximo de quem ele realmente é.”

O resultado foi o comerciante de petiscos Jack Rooney, que tem algumas das melhores falas da série.

Ao escalar o ator que interpretaria Wade, um personagem rude que lidera a luta contra os alienígenas, eles foram contra a descrição do livro de “um americano de 40 anos que se parece com Hugh Jackman”.

Em vez disso, contrataram Liam Cunningham, que interpretou o cavaleiro Ser Davos em Game of Thrones.

“Amo o Liam, mas não acho que alguém poderia acusá-lo de se parecer com Hugh Jackman!”, ri Benioff.

“Mas ele é ótimo e, novamente, é um papel muito diferente.”

Eles também escalaram Jonathan Pryce, que interpretou o fanático religioso High Sparrow, de Thrones, para dar vida ao magnata do petróleo Mike Evans.

Benioff afirma que ele é “um dos grandes atores vivos”, acrescentando que “basicamente implorou” ao astro de Doutor Estranho, Benedict Wong, para fazer parte da série, no papel do detetive Da Shi.

A série também tem algumas personagens femininas bem fortes e diabolicamente brilhantes que amarram a trama, interpretadas por Rosalind Chao, Jess Hong, Zene Tseng, Eiza González e Marlo Kelly.

Está claro que Benioff, Weiss e Woo estão curtindo o trabalho — logo depois de pedir a eles que não me contem o que acontece no último episódio, Benioff solta um baita spoiler na conversa.

“Só espero que as pessoas não fiquem muito chateadas com a explosão do mundo no episódio oito e continuem assistindo.”

E imediatamente eles caem na gargalhada — ele só disse isso para ver a minha cara.

Posso atestar que esse "spoiler" acabou se revelando totalmente falso.

A jornalista Rebecca Bailey escreveu para a agência de notícias AFP no ano passado que "a ficção científica chinesa explodiu no mainstream" — O Problema dos 3 Corpos já é uma série de TV de 30 episódios na China.

“O sucesso global da série 3 Corpos mudou tudo, catapultando temas épicos de proeza tecnológica e destino da humanidade para a consciência do público”, ela acrescentou.

Os criadores da série esperam capitalizar essa popularidade — o romance é a primeira parte de uma trilogia, chamada Remembrance of Earth's Past —, e eles querem terminar a história.

“Espero que seja tão grande quanto Thrones”, diz Benioff.

"Nosso objetivo realmente é chegar à terceira temporada."