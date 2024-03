O paredão desta semana no Big brother Brasil está praticamente definido, de acordo com algumas enquetes. A disputa entre Alane, Beatriz e Raquele será resolvida nesta terça-feira (19/3) e pode ter sister eliminada com a maior rejeição da temporada, segundo enquetes.

Em lados opostos, Alane e Beatriz são amigas desde o começo do programa. Já Raquele fez parte do trio do Puxadinho, com Michel e Giovanna, e integra o grupo do Quarto Gnomos atualmente.

Raquele, inclusive, acabou no paredão porque Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden — que estavam na Mira da líder Giovanna — tiveram que dar um voto em consenso. Anteriormente na formação do paredão, Raquele vetou a imunidade do anjo de Matteus para Beatriz.

Na enquete realizada pelo portal UOL, que contava com mais de 917 mil votos até as 11h desta segunda, Raquele estava sendo eliminada com a maior porcentagem de rejeição da temporada, com 90,4% dos votos. Alane aparecia com 5,97% e Beatriz com 3,19%.

< >

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada às 8h30 desta terça (19/3), Raquele também estava sendo eliminada, mas com 87,96% dos votos, que seria a maior porcentagem do programa. Alane aparecia com 8,58% dos votos e Beatriz com 3,46%.

< >

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.