Marcos Veras toma chuveirada de camisa aberta e coleciona elogios

Marcos Veras, ator, compartilhou, numa rede social, o seu mais novo ensaio fotográfico. De camisa aberta, ele exibiu o peitoral peludo tomando uma chuveirada.

"Sem palavras", "Provocante", "Todo molhado", "Dei até um zoom pra ver se tinha algo", "Espetáculo", "Sexy sem ser vulgar", "Que homem", "Monumento", "Gostoso demais", dispararam os seguidores.

Em janeiro, Marcos Veras e Luis Miranda foram escalados para quadros de humor do BBB 24. Na época, os internautas desaprovaram a escolha dos humoristas.

Sem papas na língua, Luis Miranda rebateu as críticas: "O que as pessoas querem é todos os dias massacrar alguém, perseguir, cancelar. Eu converso com figurantes, sim, porque pouco interessa quem escuta a fofoca. E que bom que meu quadro não é uma unanimidade, porque toda unanimidade é burra. Falem mal mesmo, mas eu quero que falem muito de mim!", disparou.

