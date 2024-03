Por que Família Real se mantém em silêncio diante da polêmica sobre paradeiro de Kate Middleton

Fotos mais recentes mostram Kate Middleton em público pela primeira vez desde que realizou uma cirurgia abdominal em janeiro. - (crédito: PA Media) BBC Geral

Fotos e vídeos publicadas pelo jornal britânico The Sun mostram a princesa de Gales, Kate Middleton, em público pela primeira vez desde que realizou uma cirurgia abdominal em janeiro.

Nas imagens, Kate aparece ao lado do marido, príncipe William, em uma loja em Windsor, cidade a oeste de Londres e onde a família real mantém uma de suas residências oficiais. A princesa parece sorridente e relaxada.

O vídeo divulgado pelo The Sun nesta segunda-feira (18/3) foi capturado por membros do público. O Palácio de Kensington não se manifestou sobre as imagens até o momento.

Mas afinal, por que a Família Real tem mantido silêncio diante das muitas especulações que surgiram nas redes sociais e imprensa mundial sobre o paradeiro e a saúde de Kate Middleton?

Para Sean Coughlan, correspondente real da BBC News, tudo se resume a um dilema em relação à privacidade dos membros da realeza britânica.

"Seria difícil esperar que o casal real pudesse ir à loja sem ser visto", diz o jornalista da BBC.

"Mas parte da relutância do Palácio de Kensington em confirmar o que poderia ser uma história positiva está ligada à questão espinhosa que ela levanta sobre a privacidade."

Falar sobre as imagens ou abordar de qualquer maneira a polêmica poderia abrir um precedente para o casal, que em outros momentos já deixou claro que deseja proteger ao máximo sua privacidade e manter uma vida familiar normal, afirma Coughlan.

E embora publicações nos EUA tenham divulgado outras fotos da princesa tiradas por paparazzi no mês passado, a imprensa do Reino Unido não as publicou.

A diferença na divulgação das fotos desta vez pode estar no grande interesse das redes sociais no tema, com alegações falsas sobre anúncios iminentes da Família Real e teorias da conspiração.

Especulações sobre o paradeiro da princesa

A veracidade do vídeo publicado pelo The Sun não foi confirmada pelo Palácio de Kensington, mas sua divulgação pode ajudar acalmar as muitas especulações que surgiram nas redes sociais sobre o paradeiro de Kate.

As imagens não devem parar por completo o ciclo de rumores, mas é a evidência mais clara até agora de que Kate parece estar se recuperando bem.

Em 17 de janeiro, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado para informar que a princesa ficaria cerca de duas semanas no hospital após realizar uma cirurgia abdominal.

Um dia depois, o príncipe de Gales a visitou no hospital, onde, segundo o palácio, a encontrou “passando bem”.

Mas depois que o príncipe William cancelou em cima da hora sua participação em uma cerimônia religiosa, em Windsor, em memória do seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, boatos sobre a saúde de Kate começaram a se espalhar.

A situação se agravou mais ainda depois da divulgação pelo Palácio de Kensington de uma foto da princesa ao lado dos três filhos para marcar o Dia das Mães, comemorado em 10 de março no Reino Unido.

Após a publicação da imagem, diversas agências de notícias internacionais que haviam distribuído a foto, inclusive a Reuters e a Associated Press, a retiraram do ar devido a preocupações de que ela havia sido digitalmente alterada.

A princesa se desculpou posteriormente por "qualquer confusão" que possa ter causado.

Antes das fotos publicadas pelo The Sun, outra imagem havia sido divulgada pela imprensa. Nela Kate teria sido fotografada em um carro ao lado do príncipe William.

A baixa resolução dessa foto e a manipulação do retrato de família divulgado pelo Palácio de Kensington apenas provocaram mais especulações e curiosidade do público.

Após a publicação das novas fotos, William visitou nesta terça-feira (19/3) empreendimentos habitacionais em Sheffield, no centro do Reino Unido, para promover seu projeto em favor dos sem-teto.

William provavelmente se sentiu aliviado ao voltar ao difícil trabalho do dever público.

Durante a visita, não se ouviu nenhuma discussão sobre Kate ou qualquer uma das fotografias da família – o tema não estava na agenda.

A equipe de Relações Púbicas de William e Kate está consciente de toda a tempestade midiática atual. Eles são millennials reais e não estão isolados de tudo que está sendo dito.

E as novas fotos, assim como todas as especulações que cercam essa polêmica, poderiam ofuscar a viagem de William a Sheffield.

O príncipe espera que o foco do público se volte para uma de suas causas pessoais.