Daniel Alves: amigos pagaram fiança do jogador, diz jornal

O jogador Daniel Alves pagou a fiança e saiu da cadeia em Barcelona nesta segunda-feira (25/3). Entretanto, o jogador precisou da ajuda de alguns amigos para arrecadar o dinheiro de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões.

De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, a defesa de Daniel Alves conseguiu a quantia por meio de empréstimos com um grupo de amigos. O canal mexicano TUDN, informou que o atacante Memphis Depay, do Atlético de Madrid, está no grupo que ajudou Daniel Alves.

Memphis Depay já se manifestou em outros casos parecidos. Em 2023, ele ajudou e saiu em defesa publicamente quando Benjamin Mendy foi preso por estupro, Mendy foi acusado por quatro mulheres de agressão sexual e foi absolvido pela justiça do Reino Unido. Depay também já emprestou dinheiro para Quincy Promes, condenado a 6 anos de prisão por tráfico de drogas.

Dívidas de Daniel Alves

Durante o julgamento por estuprar de uma jovem em uma boate, a advogada do jogador afirmou que ele tinha uma dívida de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) com o Ministério da Fazenda espanhol, além de duas contas no país: uma com 50 mil euros (R$ 272 mil) e outra com saldo negativo de 20 mil euros (R$ 109 mil). No entanto, o jogador tem a receber 6,8 milhões de euros, equivalente a R$ 36,6 milhões, que vem de restituição de impostos.

Os valores que Daniel Alves tem a receber da Fazenda da Espanha, que é semelhante à Receita Federal do Brasil, são referentes a um processo por pagamento de impostos, ocorridos entre 2013 e 2014. De acordo com o tribunal responsável pela decisão, o jogador não precisaria ter pago taxas sobre movimentações financeiras feitas à época. O valor foi dado como garantia pela advogada Inés Guardiola.

Daniel foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro. Ele estava preso desde janeiro de 2023. Porém, na semana passada, a Justiça concedeu a Daniel Alves o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos.