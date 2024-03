Daniel Alves: Veja o momento da saída do jogador da prisão

O jogador Daniel Alves deixou a prisão de Barcelona na tarde desta segunda-feira (25), na Espanha, após 14 meses preso. Condenado à quatro anos e meio de prisão por estupro, o atleta ganhou liberdade provisória sob o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros.



A Justiça alegou que após a imposição da sentença, o risco de fuga de Daniel Alves diminuiu. Apesar disso, reconhece que "persiste" um certo perigo, mas que adotaram outras medidas, como a fiança e a proibição de sair de Espanha.

Entre as medidas, os juízes ordenaram que os dois passaportes (espanhol e brasileiro) do ex-futebolista ficassem apreendidos. Da mesma forma, o jogador está proibido de sair do território espanhol e semanalmente terá que comparecer na Audiência de Barcelona.

Na última sexta-feira (25), a advogada do jogador, Inés Guardiola, conseguiu que o advogado da administração da Justiça de Barcelona estendesse por uma hora o prazo para efetuar o pagamento e tentar a sua libertação antes do fim de semana, no entanto, não conseguiram o dinheiro.

Vale lembrar que o julgamento de Daniel Alves aconteceu entre os dias 5 e 7 de fevereiro deste ano. Além da condenação, o jogador terá mais cinco de liberdade vigiada, terá que ficar mais de mil metros de distância da vítima e pagar uma indenização de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à ela.

Momento em que Daniel Alves deixa a prisão pic.twitter.com/S7CQyfsSsk — Mariana Morais (@moraismarianam) March 25, 2024