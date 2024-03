Confiança no varejo avança pelo terceiro mês consecutivo, indica CNC

O primeiro trimestre foi positivo para o setor varejista, é o que indica a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Pelo terceiro mês consecutivo, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou crescimento, desta vez de 2,2%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, no entanto, o mesmo índice recuou 2,7%.

Com o aumento em relação a fevereiro, o Icec já atinge 109,2 pontos — o indicador varia de 0 a 200. Este mês, o destaque da pesquisa foi o aumento de satisfação dos varejistas ao avaliarem as condições atuais da economia. Na comparação com o mês anterior, o indicador registrou aumento de 6,6%.

Assim, o subitem referente às condições macroeconômicas atuais foi alavancado em março e subiu 4,6%, sendo a variável que mais influenciou a elevação mensal do Icec. “Isso reforça as expectativas favoráveis para os próximos meses, que dependem, no entanto, de melhora das condições de crédito aos consumidores, que estão com menor intenção de compra”, avalia o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Além do aumento da confiança, o indicador que avalia as expectativas em relação à economia, ao setor e à empresa avançou em março, em 1,6%, e foi o único subitem a registrar aumento anual, com alta de 0,6% em relação ao mesmo mês de 2023.

“Os empresários vêm revertendo a sua posição em relação à confiança do setor de comércio, saindo das expectativas mais pessimistas, e os crescimentos sucessivos mensais confirmam a visão extremamente otimista para o médio e longo prazo do empresário de comércio no Brasil”, aponta o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares.

Em sentido oposto, os únicos indicadores que registraram queda mensal em março foram a avaliação dos estoques, com diminuição de 0,9%, e investimentos na empresa, com ligeira queda de 0,1%.