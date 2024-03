Próximo ao local onde houve um choque entre um navio de carga e uma ponte, na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, na terça-feira (26/3), foram encontrados dois corpos nas águas do rio Patapsco. A polícia do estado de Maryland afirmou que as equipes de resgate localizaram uma picape vermelha na água perto da ponte, e que os mergulhadores descobriram dois corpos dentro do veículo.

Os corpos retirados da água são de Alejandro Hernandez Fuentes, de 35 anos, mexicano e de Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 anos, guatemalteco. Além desses dois homens, a polícia acredita que há outros veículos no rio perto da ponte.

O que aconteceu

Um navio de carga, na madrugada de terça, perdeu o controle do veículo e bateu na ponte. Antes disso, a embarcação havia feito uma manutenção no porto de Baltimore. No momento do choque, operários que trabalhavam na manutenção da ponte.

As vítimas eram do México, Guatemala, Honduras e El Salvador, disse o coronel Roland L. Butler Jr., superintendente da Polícia Estadual de Maryland. A temperatura em Baltimore na madrugada de terça, quando houve a batida, era de cerca de -1ºC, de acordo com a rede americana CNN.

O presidente Joe Biden classificou o ocorrido de "terrível acidente" e prometeu reconstruir a infraestrutura o quanto antes. "Estou dando instruções para minha equipe para que mova montanhas para reabrir o porto e reconstruir a ponte o mais rápido possível", disse Biden, em um breve discurso na Casa Branca.