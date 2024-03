Tripulação fez alerta sobre perda de controle de navio antes de colisão

Antes do navio cargueiro colidir com a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira (26/3), a tripulação da embarcação fez uma ligação de emergência para declarar que haviam perdido o controle do navio. De acordo com o governador de Maryland, Wes Moore, em coletiva de imprensa, a ligação salvou vidas. "Essas pessoas são heróis", disse, ao afirmar que o acidente poderia ser muito pior.



“Estamos gratos, entre o socorro e o colapso, tivemos funcionários que conseguiram começar a parar o fluxo de tráfego para que não houvesse mais carros na ponte”, disse Moore.

O acidente provocou o desabamento total da ponte. De acordo com o Corpo de Bombeiros do local, pelo menos 20 pessoas e alguns veículos caíram no rio Patapsco.

Conforme o jornal americano Fox 10 Phoenix, Wes Moore afirmou que a colisão do navio foi devido à perda de energia na embarcação.

