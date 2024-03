Macron já protagonizou outros "ensaios pré-casamento"; confira

A primeira visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil rendeu memes nas redes sociais. A fotos dos dois chefes de Estado, Macron e Lula, chamaram a atenção pela 'sintonia', e usuários das redes sociais chegaram a comparar as imagens a um ensaio fotográfico pré-casamento. Entretanto, um usuário do X (antigo Twitter) resgatou registros de que não é a primeira vez que o presidente francês protagoniza fotos "românticas" com outros líderes globais.

Nos registros estão fotos de Macron ao lado de Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha. As fotos com Trump e com Trudeau chegaram a ser classificadas como "bromance" pela mídia norte-americana.

While this is true this seems to apply to pictures of Macron and any other world leader https://t.co/imeKjn2WBS pic.twitter.com/P8UfwSzCbX — Alex Muresianu (@ahardtospell) March 27, 2024

Em 2018, Macron foi aos Estados Unidos e o jornal The New York Times publicou a matéria: "Bromance: Trump e Macron, juntos novamente".

"Quando o Presidente Trump deu as boas-vindas ao Presidente Emmanuel Macron, da França, na Casa Branca, na terça-feira, para a primeira visita oficial de Estado do governo Trump, a linguagem corporal dos dois foi além dos habituais apertos de mão respeitosos de dois líderes mundiais reunidos para conversas de alto nível e beirou a intimidade", iniciou a reportagem. "Houve um beijo mútuo na bochecha no Salão Leste, onde Macron deu as mãos a Trump, puxando-o para um abraço e um breve beijo enquanto Trump franzia levemente os lábios para retribuir."



< >

Em 2017, as com fotos de Justin Trudeau também renderam memes e uma matéria na revista Vanity Fair. "O romance de Justin Trudeau e Emmanuel Macron, e o futuro da democracia na geração X". A Times também destacou como a foto dos dois chamou a atenção na internet. "Fotografias dos líderes caminhando pelo cenário pitoresco de Taormina, na Sicília, na cúpula do G7 na quinta-feira, rapidamente circularam no Twitter, onde cidadãos engajados da Internet se dedicaram a legendas sobre como eles são perfeitos", diz a reportagem.









< >