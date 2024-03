Homem muda nome para "Literalmente Qualquer Outro" e visa eleição nos EUA

Um homem de 35 anos tomou a decisão de mudar de nome e anunciou que vai se candidatar para a Casa Branca, nas eleições do fim do ano nos Estados Unidos. Dustin Ebey passou a se chamar "Literally Anybody Else" ("Literalmente Qualquer Outro", na tradução livre para o português).

Dustin, que é um veterano do exército estadunidense e professor de matemática para alunos do sétimo ano no subúrbio de Dallas, no Texas. A ideia de mudar de nome surgiu porque ele está insatisfeito com os candidatos às eleições presidenciais, que serão Joe Biden, pelo partido Democratas, e Donald Trump, pelo Republicanos.

"Trezentos milhões de pessoas podem fazer melhor. Realmente deveria haver alguma saída para pessoas como eu, que estão tão fartas dessa constante tomada de poder entre os dois partidos que simplesmente não traz nenhum benefício para a pessoa comum", afirmou o homem à agência de notícias WFAA88.

Dustin vê a medida como um ideal, e não só por ele mesmo e mantém a esperança de ter as opções para os votos: "Donald Trump", "Joe Biden" e "Literalmente Qualquer Outro", logo abaixo.

"Não temos uma opção de 'nenhum dos dois' na votação, e isso preenche esse papel", pontuou. "Literalmente Qualquer Outra Pessoa não é uma pessoa, é um grito de guerra", frisou.

Para concorrer à Presidência dos EUA, ele precisa de 113 mil assinaturas de eleitores não primários no estado do Texas até maio. Para tal, ele criou uma campanha nas redes sociais para que as pessoas escrevam seu nome.