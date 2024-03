Prefeito da França: "Ou é Socrátes ou é Neymar, democracia ou ditadura"

Durante a inauguração de uma rua com o nome do jogador Sócrates, atleta ícone da defesa pela democracia brasileira, na Vila Olímpica na França, o prefeito da cidade de Saint-Ouen, que abriga o local olímpico, comparou o ídolo do Corinthians com Neymar ao falar sobre democracia. A fala foi uma crítica ao jogador que agora defende Al-Hilal.

“Precisamos fazer escolhas. Ou é Sócrates ou é Neymar. Ou é democracia ou é a ditadura. Ou é amor ou é ódio”, disse Karim Bouamrane, prefeito de Saint Oues, durante a inauguração em fala captada pela Uol. “Sócrates era o capitão da seleção, mas levava os valores da democracia e da liberdade”, acrescentou.

Depois, em coletiva de imprensa, o prefeito reafirmou a posição dele. “Entre Neymar que apoiou Bolsonaro e Rai que apoiou Lula: eu fiz minha escolha. Entre Neymar e Sócrates: fiz minha escolha. Saint-Ouen é Tommie Smith, é Sócrates. Isto é o que está em nossos corações”, declarou.

A inauguração contou, ainda, com Raí, irmão de Socrátes, políticos franceses, artistas, intelectuais e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Durante o momento de fala, Raí falou que “precisamos mais do que nunca combater a ameaça que paira sobre nós”. “As ideias de democracia e justiça estão sendo eternizadas com este ato”, acrescentou.