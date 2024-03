Filho de ex-CEO da Microsoft vive em casa simples e dirige carro usado

Pete Ballmer, filho do bilionário ex-CEO da Microsoft Steve Ballmer não esconde que vive uma vida mais simples, sem esbanjar o dinheiro da família. Ele revelou em entrevista ao portal Business Insider que isso veio desde a criação dele e dos irmãos.

Aos 29 anos, Pete mora com a namorada em uma apartamento de dois quatros sem São Francisco. O imóvel conta ainda com um banheiro e não tem garagem. Além disso, o carro que dirige é um Ford Focus 2015, o qual comprou do irmão mais novo.

Pete trabalha como comediante e afirma que consegue se sustentar com a renda dos shows que faz.

Na entrevista, Pete revelou que as conversas sobre dinheiro eram raras na família e que isso veio da educação dos pais para eles. "Havia alguns indícios de que éramos ricos. Nossa família tirava férias muito boas, mas quando criança havia uma desconexão entre as coisas e quanto elas custavam", contou.

O comediante acredita que pelo fato de seus pais terem conseguido dinheiro e terem tido filhos na mesma época e que as experiências eram novas, eles decidiram por uma criação mais parecida com a que tinham tido. "Como não cresceram falando sobre riqueza, também não falaram sobre isso conosco".

Ele conta ainda que teve empregos ao longo da adolescência e na época da faculdade como uma forma de economizar, contudo, ele diz que vê os privilégios que teve.

"Meus pais pagaram todas as minhas mensalidades e alimentação na faculdade, o que é muito dinheiro. Usei o dinheiro que economizei em meus estágios para gastar em coisas como refeições em restaurantes, bebidas em bares, roupas novas ocasionais e shows", contou.

Pete quase desistiu de receber herança do avô

O comediante afirma que nunca pensou em não ter um emprego após a faculdade e começou a trabalhar em uma empresa de desenvolvimento de jogos.

Nessa mesma época, ele cogitou a ideia de negar receber a herança deixada pelo avô, por estar "bastante desconfortável com a riqueza da família" e acreditava que poderia conseguir um emprego bem remunerado em tecnologia e não precisaria do dinheiro deles.

Quando completou 25 anos, ele decidiu que ficaria com a herança e julga que teria sido uma "decisão muito tola" negar o dinheiro.

Mesmo tendo embolsado o dinheiro, a rotina dele segue sem depender desse valor. "Entre o que recebo dos meus investimentos herdados e a renda dos shows de comédia, meu dinheiro permaneceu bastante estável por causa dos meus hábitos de consumo", conta.

Agora que todos os filhos são mais velhos, o ex-CEO Steve Ballmer já comenta com os filhos sobre o dinheiro que podem herdar após a morte dele e da esposa.

"Conversamos sobre em que podem consistir nossos testamentos, como ter o dinheiro afeta o que escolhemos fazer em termos de carreira, como o dinheiro mudou ou não nos 'corrompeu' e a cautela que todos temos em relação à capacidade geral do dinheiro de fazer isso com as pessoas", afirmou Pete.

Pete avalia, contudo, que o dinheiro pode fazer uma pessoa muito feliz ao passo que outra pessoa pode ser infeliz apesar de ter muito dinheiro.

"Eu sei que poderia ter algumas coisas melhores, mas tento estar ciente da adaptação hedônica - sei que acabaria me adaptando a essas escolhas de estilo de vida como uma nova linha de base e possivelmente descendo por uma ladeira escorregadia de uma vida mais opulenta, o que em última análise leva em lugar nenhum", finalizou.