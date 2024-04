Terremoto em Taiwan foi o mais forte em 25 anos; 9 pessoas morreram

Um terremoto com magnitude superior a 7 graus deixou pelo menos nove mortos e mais de 800 feridos em Taiwan. Além disso, o fenômeno provocou danos em vários edifícios, assim como um alerta de tsunami na costa leste da Ásia — suspenso após algumas horas.

As autoridades taiwanesas afirmaram que o terremoto e os tremores secundários foram os mais intensos na ilha em 25 anos e também alertaram que outros sismos podem acontecer nos próximos dias.

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto desta quarta-feira (3/4) atingiu 7,4 graus de magnitude e aconteceu pouco antes das 8h locais (21h no horário de Brasília, terça-feira). Já Agência Meteorológica de Taiwan calculou um fenômeno de 7,2 graus, enquanto a Agência Meteorológica do Japão anunciou 7,5. O epicentro foi localizado 18 quilômetros ao sul de Hualien, com uma profundidade de 34,8 km.

O presidente eleito e atual vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, examinando os danos em Hualien, depois que um grande terremoto atingiu o leste da ilha (foto: CNA / AFP)

As autoridades de Taiwan mobilizaram equipes para remover as rochas que bloqueavam as estradas na direção de Hualien. As rodovias que seguem até a cidade passam por muitos túneis e há o temor de que veículos tenham ficado presos nas passagens subterrâneas.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, determinou a coordenação entre as agências locais e centrais, e anunciou o apoio do Exército aos trabalhos de resgate e ajuda.

Em setembro de 1999, um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas em Taiwan — o desastre natural com o maior número de vítimas na história do território.

*Com informações da AFP