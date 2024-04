IA ressuscita políticos em campanha eleitoral na Índia

"A IA pode se tornar a ferramenta de desenvolvimento mais importante do século XXI e também pode desempenhar o papel mais importante na destruição do século XXI", declarou o primeiro-ministro Narendra Modi - (crédito: rawpixel/ freepik ) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

A Inteligência Artificial (IA) invadiu a campanha eleitoral nacional na Índia este mês, ressuscitando políticos já falecidos ou expondo candidatos em vídeos manipulados digitalmente.

O exemplo mais notável é o de Tamil Nadu, estado do sul do país onde a oposição utilizou um vídeo gerado por IA da atriz e política J. Jayalalithaa, falecida em 2016, para criticar o governo local.

O partido no poder respondeu com um vídeo de seu ex-adversário M. Karunanidhi, falecido em 2018, no qual elogia seu filho, M.K. Stalin, o atual ministro-chefe do estado.

O uso de figuras "muito carismáticas" é uma nova forma de conquistar audiências, declarou à AFP Senthil Nayagam, fundador da sociedade Muonium, responsável pela mídia criada digitalmente que ressuscitou Karunanidhi.

Com a ampliação da internet nas áreas rurais, onde vive mais da metade dos 800 milhões de usuários do país, as mensagens políticas passam a ser difundidas de forma mais eficaz e barata do que com comícios tradicionais, diz Nayagam.



"É difícil atrair multidões", afirma ele.

Mas a tecnologia pode ser utilizada para desinformar, o que constitui "uma ameaça grave à democracia e às instituições sociais", alertou em novembro o ministro das Comunicações do país, Ashwini Vaishnaw.

Este recurso pode reproduzir tão bem a voz e a imagem de um político que os eleitores mal conseguem distinguir o verdadeiro do falso.

"A IA pode se tornar a ferramenta de desenvolvimento mais importante do século XXI e também pode desempenhar o papel mais importante na destruição do século XXI", declarou o primeiro-ministro Narendra Modi.

Apesar disso, seu partido, BJP, foi um dos primeiros a utilizar estas ferramentas para fazê-lo aparecer virtualmente em comícios.

- Aumento de pedidos de IA -

Divyendra Jadoun, criador de produtos de IA para a empresa The Indian Deepfaker, notou um "enorme aumento" dos pedidos deste tipo e reconhece que "uma grande parte do país" não entende esta tecnologia e acredita fielmente em seus conteúdos.

"Temos a tendência de verificar apenas os vídeos que vão contra nossas ideias pré-concebidas", afirmou.

A ferramenta também é utilizada para zombar de adversários políticos. O Congresso, o principal partido da oposição, divulgou um vídeo alterado digitalmente no qual Modi canta uma música sobre suas supostas ligações com empresários poderosos.

Outro partido de oposição, Aam Aadmi, no governo de Nova Délhi, compartilhou um vídeo gerado por IA no qual Modi foge com uma urna eleitoral.

"É mais eficaz ridicularizar um adversário para reduzir suas opções políticas que tratá-lo como um valentão ou corrupto", avalia Joyojeet Pal, especialista em tecnologia e democracia da Universidade de Michigan.

Além disso, a crescente "polarização" na política faz com que os eleitores estejam "mais inclinados" a acreditar as informações falsas do campo adversário, afirma.

"É uma ameaça para a democracia como um todo", alerta.