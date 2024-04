Fãs do Messi foram surpreendidos em Miami, nos Estados Unidos, após o jogador, que estava acompanhado da mulher, Antonella, parar o carro para atendê-los. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (4/4) e mostra o momento em que as pessoas vão à loucura ao interagir com o astro. O craque argentino segue afastado dos campos por causa de uma lesão na coxa.

As imagens registradas mostram a companheira do jogador dirigindo o veículo e reduzindo a velocidade ao avistar a aproximação dos fãs. Antonela freia o carro e abre os vidros para ele receber as pessoas.

O jogador, de forma descontraída, tira foto com o público e chega a autografar a camisa de um deles. No vídeo também é possível ouvir um fã eufórico agradecendo Messi pelo contato.



Veja o vídeo:

No X (antigo twitter), internautas reagiram ao encontro:

não existe pessoa mais humilde que esse — rodrigo (@rodrigoczz) April 4, 2024

O maluco ganhou o dia — Thiago (de????) (@tytboy) April 4, 2024

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca