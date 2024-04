Terremoto: Taiwan corre contra o tempo para buscar sobreviventes

No dia seguinte ao maior terremoto a atingir Taiwan em 25 anos, equipes de socorristas se esforçavam para encontrar sobreviventes presos sob os escombros. Até o fechamento desta edição, o tremor de 7,4 graus na escala Richter (aberta, raramente chega a 9) tinha deixado pelo menos nove mortos e mais de mil feridos. Vários edifícios foram danificados. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para costa leste da Ásia, mas acabou suspenso horas depois.

Morador de Ruisui, no condado de Hualien, a apenas 63km do epicentro, o freelancer Zola Zhou visitou, nesta quarta-feira (3/4), as áreas mais afetadas pelo sismo para produzir vídeos e fotos para a mídia local. "Eu vi um prédio chamado Uranus. Ele se inclinou. Vários socorristas estão aqui, na minha cidade, para trabalharem nas buscas. Ontem, reviramos os escombros e procuramos pelos sobreviventes até às 21h09. Conseguimos salvar 24 pessoas, e a demolição das estruturas afetadas está em andamento", contou ao Correio, por meio do WhatsApp.

Zola disse ter a impressão de que os trabalhos de resgate ocorrem em um ritmo fora do comum. "Não sei até que ponto a retirada de todas as pessoas do Uranus foi concluída. Espero que as autoridades não façam um julgamento errado e não interrompam as operações."

Intensidade



Ele relatou que, às 8h10 de quarta-feira (21h10 de terça-feira, em Brasilia), foi acordado pelo tremor. "Vivo em uma área propensa a terremotos: todos os anos, são entre 10 e 20. Então, sismos são muito comuns para nós. A diferença quando falamos sobre terremotos está em quanto tempo duram e se a magnitude da vibração é grande ou pequena. Este último foi muito intenso e demorado. A terra chacoalhou por cerca de um minuto", acrescentou Zola.

Socorristas ajudam homem resgatado de prédio, em Nova Taipé (foto: CNA/AFP)

Na capital Taipé, 219km ao norte de Ruisui, um morador que não quis ter o nome identificado disse ao Correio que foi surpreendido enquanto subia uma colina. "Foi muito forte! Senti um tipo de pressão na cabeça e todo o corpo sacudir", relatou. Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam prédios inclinados, rodovias destruídas pelas pedras que deslizaram montanha abaixo e uma linha do trem-bala partida ao meio.

Segundo a agência de notícias France-Presse, três das vítimas morreram esmagadas por rochas ao fazerem uma caminhadas. Outras três foram atingidas por deslizamentos de terra quando estavam dentro de seus carros. Outra pessoa foi morta no momento em que trabalhava em uma pedreira.

"O terremoto foi próximo da superfície e pouco profundo. Foi sentido em toda Taiwan e nas ilhas. (...) Foi o mais forte em 25 anos", disse Wu Chien-fu, diretor do Centro Sismológico taiwanês.