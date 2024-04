Moradores de Nova York fazem memes com 'força' de terremoto

"Nós vamos reconstruir", brincaram os usuários com a imagem de uma cadeira de plástico caída brincando com o fato do tremor não ter causado situações graves - (crédito: Reprodução X (antigo Twitter)) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Após um terremoto de magnitude 4,8 atingir Nova York nesta sexta-feira (5/4), os moradores da cidade usaram as redes sociais para brincar com a "força" do fenômeno. Um usuário, por exemplo, postou uma foto de uma cadeira de plástico caída, ao lado de uma mesa e outras cadeiras que se mantiveram em pé, para mostrar que o terremoto não foi nada mais do que um leve tremor.

“Não se preocupem, eu sobrevivi ao terremoto em Nova York”, escreveu um internauta ao postar a imagem de uma mesa de plástico com uma cadeira de pernas pro ar.

A magnitude de 4,8 é pouco habitual para um tremor no Nordeste dos EUA, que, no geral, registra tremores de menor intensidade, que mal são sentidos. No entanto, até a última atualização desta matéria, autoridades locais não haviam registrado danos e vítimas. O porta-voz do prefeito de Nova York, Eric Adams, declarou que a avaliação dos impactos ainda estava sendo realizada.

A cidade tem um histórico de tragédias devido aos ataques de 11 de Setembro de 2001 e a palavra "reconstrução", de fato, é levada a sério pelas autoridades, mas nem tanto pelos usuários das redes sociais, que passado o susto, brincaram com a situação.

“Sobrevivemos ao terremoto de Nova York. Nós vamos reconstruir”, disse outro internauta ao compartilhar a foto de uma lixeira derrubada, brincando com o fato de não ter situações graves.

"Estou bem", brincou a conta oficial do Empire State Building no X. "Você tem notícias do Chrysler?", respondeu um usuário, perguntando sobre a situação de outro edifício famoso da cidade.

