Israel anuncia retirada de tropas no sul da Faixa de Gaza

O exército de Israel anunciou na manhã deste domingo (7/4) que retirou todas as suas tropas do do sul da Faixa de Gaza após seis meses de intensos combates contra o movimento islamista palestino Hamas e que devastaram a região.

"Hoje, domingo, 7 de abril, a 98ª Divisão de Comando das FDI [Forças de Defesa de Israel] concluiu sua missão em Khan Yunis. A divisão deixou a Faixa de Gaza para se recuperar e se preparar para operações futuras", afirmou o Exército em comunicado enviado à AFP, confirmando que todas as tropas deixaram o sul do território palestino.

*Com informações da Agence France-Presse