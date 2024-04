Vem aí o Miss Inteligência Artificial; vencedora vai ganhar US$ 5 mil

Mulheres geradas por inteligência artificial (IA) poderão participar do primeiro concurso de beleza voltado para esse nicho. Os critérios a serem julgados para coroar as figuras femininas criadas tecnologicamente serão beleza, tecnologia e influência social. As três primeiras colocadas receberão prêmios totalizando mais de US$ 20 mil (R$ 100 mil), sendo que a vencedora receberá US$ 5 mil em dinheiro, além de programas de mentoria de IA.

No critério de beleza, as competidoras serão julgadas por alguns dos aspectos clássicos, incluindo respostas únicas a uma série de perguntas como "se você pudesse ter um sonho de tornar o mundo um lugar melhor, qual seria?".

Em tecnologia, as modelos ganharão pontos pela habilidade e implementação de ferramentas de IA usadas para criar obras-primas digitais, o que inclui o uso de prompts e detalhes visuais em torno de mãos, olhos e planos de fundo.

Já no âmbito de influência social, as concorrentes serão avaliadas com base em seus números de envolvimento com os fãs, na taxa de crescimento do público e na utilização de outras plataformas, como o Instagram.

O júri será formado por duas influenciadoras geradas por IA e que fazem sucesso nas redes sociais: Aitana Lopez e Emily Pellegrini. Além delas, o consultor André Bloch e a historiadora Sally-Ann Fawcett serão os jurados do concurso de beleza pioneiro.



A plataforma Fanvue, que organiza a premiação, espera receber milhares de inscritos na competição. Do total de inscritos, serão escolhidas 10 modelos. Depois, as três finalistas serão anunciadas em uma cerimônia de premiação on-line em maio.

"É realmente emocionante estar envolvido em um prêmio que parece tão futurista. Curiosamente, existem tantos paralelos entre os concorrentes da vida real e os criadores de IA, e como eles se envolvem com seu público", disse a historiadora Sally-Ann Fawcett, ao jornal britânico Daily Mail.

Para inscrever-se no concurso, basta acessar esse link.