A IA pode acabar com empregos? Especialista responde

CB Carolina Braga

Evento "Futuro em foco: explorando carreiras" em parceria com o Colégio Marista - (crédito: Minervino Júnior/ CB DA Press)

A preocupação sobre uma possível ameaça da inteligência artificial e da biotecnologia em roubar postos de trabalho tem sido presente na vida de estudantes do Colégio Marista da Asa Sul. Quando foi aberto o espaço para perguntas no Webinar Futuro em foco: explorando carreiras, promovido pelo Correio em parceria com a escola, na tarde desta sexta-feira (5/4), uma das primeiras questões dos estudantes foi sobre o futuro das oportunidades de trabalho com o avanço da IA.



"O importante é nós aprendermos a trabalhar com a IA e se perguntar: como posso usar essa ferramenta como aliada na minha profissão e no meu curso?", indagou o professor e orientador de carreira do Marista Asa Sul, Joaquim Neto. Segundo o docente, não adianta existir a tecnologia, se a pessoa não souber como formular uma pergunta para perguntar a ela.

Para Matheus Kaiser, psicólogo especialista em psicopedagogia, coordenação e orientação escolar e em teoria cognitiva-comportamental da psicologia, a IA vai sim tirar alguns postos de trabalho do mercado, ao mesmo tempo que vai criar novas profissões. "Nós ainda nem sabemos sobre algumas profissões que surgirão no futuro e que já nascerão em um mundo onde a IA é uma realidade", aponta.

Os especialistas também afirmam a urgência de se aprender a usar os dispositivos de IA de forma que ele auxilie nos processos de trabalho e demonstram que quem não sabe usar essa ferramenta, deve buscar meios de aprender.