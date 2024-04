Hamas anuncia balanço de 34.356 mortos na guerra de Gaza

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou nesta sexta-feira que 34.356 pessoas morreram desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro.

Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 51 mortes, informa o comunicado, que também cita 77.368 pessoas feridas em mais de 200 dias de conflito.

Há mais de seis meses Israel realiza uma ofensiva com o objetivo, segundo as autoridades israelenses, para combater o exército do Hamas. Em outubro do ano passado, os rebeldes invadiram o território israelense e provocaram centenas de mortes, além de sequestros de civis que viviam ao sul do país.

Nas últimas semanas, a autoridade palestina em Gaza informou que localizou 200 corpos em valas comuns em hospitais na Faixa de Gaza e acusou o exército israelense das mortes. Israel disse que a acusação é infundada. A ONU investiga o caso.

*Com informações da AFP