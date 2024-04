Papa Francisco recebe Dilma Rousseff no Vaticano: "Que prazer revê-la"

Papa Francisco recebe a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos Brics, no Vaticano - (crédito: Vatican Media/Divulgação)

O papa Francisco recebeu a ex-presidente Dilma Rousseff neste sábado (27/4), no Vaticano. Emocionada, ela presenteou o pontífice com o livro Theodoro Sampaio: nos sertões e na cidade, de Ademir Pereira dos Santos. A obra conta a história do engenheiro civil, geógrafo, cartógrafo, historiador, etnógrafo, arquiteto e urbanista nascido em 1855, filho de uma escrava na zona rural de Santo Amaro da Purificação (BA).

Francisco também presenteou Dilma, atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do Brics. O papa deu a ela alguns de seus documentos, como a encíclica “Laudato si’” e a exortação apostólica “Laudate Deum”, além de uma escultura em bronze com as escritas “amar” e “ajudar”.

O papa explicou o significado da obra: só é lícito olhar uma pessoa de cima para baixo para ajudá-la a se levantar.

A presidente do Banco dos Brics comentou a visita em suas redes sociais e postou a foto ao lado do pontífice, relatando ser "sempre uma alegria estar com o Papa Francisco, amigo do Brasil e um homem profundamente comprometido com os destinos da humanidade".

É sempre uma alegria estar com o Papa Francisco, amigo do Brasil e um homem profundamente comprometido com os destinos da humanidade.



April 27, 2024

Ela contou também em seus redes que falou com Francisco sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas.

Dilma foi a primeira chefe de Estado a ser recebida no Vaticano por Francisco, quando estava à frente da presidência da República do Brasil. Também encontrou o papaem 2013, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.

Ao fim do encontro, o papa disse: "Reze por mim, que eu rezo pela senhora".







