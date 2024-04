Ultradireita pede condenação de presidente de Portugal por assumir erros do passado

Lisboa — O partido de extrema direita Chega, que tem feito uma campanha sistemática contra a imigração em Portugal, informou que vai pedir a condenação do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que, na terça-feira (23/04), defendeu que o país compense as ex-colônias por todos os crimes cometidos no passado, como a escravidão e a exploração de riquezas. Segundo a legenda, o líder português cometeu “uma traição a Portugal, ao povo português e à própria história de Portugal”.

Representante da ultradireita, André Ventura disse que sente orgulho do passado colonialista e escravagista de Portugal. Para o partido dele, a proposta de Rebelo de Sousa, de assumir os custos com a reparação às ex-colônias, é “impraticável e insultuosa para Portugal e o povo português por não considerar uma série de realidades históricas, econômicas e sociais”. Em nota, a legenda assegurou que “as reparações financeiras às antigas colônias não considera adequadamente e de forma imparcial a complexidade das relações históricas, os esforços de desenvolvimento já realizados por Portugal e os milhões de portugueses altamente lesados pelo processo de descolonização”.

No sábado (27/04), o presidente de Portugal voltou a tratar do tema e confrontou os críticos às suas declarações. Durante a inauguração do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, em Peniche, ele reafirmou que o país tem a obrigação de liderar o processo de reparação às ex-colônias, sob pena de perder a capacidade de diálogo com elas. E enfatizou que não se pode jogar esses fatos para debaixo do tapete.

“Não podemos meter isto debaixo do tapete ou dentro da gaveta. Temos a obrigação de pilotar, de liderar este processo. Senão, vai nos acontecer o que aconteceu a outros países que, tendo sido potências coloniais, perderam a capacidade de diálogo e entendimento com as ex-colônias e estão a ser convidados a sair, a bem ou a mal, dos países onde ainda têm alguma presença”, disse o líder português, que está sob ataque os radicais de direita.

Para Rebelo de Sousa, é muito fácil pedir desculpas e fugir das responsabilidades. “Temos de assumir a responsabilidade por aquilo que de mau e de bom houve no império, inclusive, levantando se há, em Portugal, patrimônio trazido dos países colonizados”, disse. “A reparação é pagar uma indenização? Não. É uma realidade que já começou há 50 anos, como o perdão de dívida aos países colonizados, linhas de crédito, financiamentos ou programas especiais às ex-colônias e o estatuto de mobilidade dos cidadãos dos países de língua portuguesa”, frisou.

O presidente admitiu, no entanto, que as soluções para a reparação aos países colonizados não podem ser homogêneas e encontradas de acordo com as circunstâncias. É uma questão que, sendo sensível, tem de ser assumida porque faz parte da nossa história, porque não a podemos omitir”, assinalou, lembrando que o tema inclui, ainda, os portugueses que tiveram de deixar todos os seus bens para trás quando houve a independência das colônias.