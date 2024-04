Príncipe William toma decisão radical para tratamento de Kate Middleton

A princesa Kate Middleton que está enfrentando um câncer decidiu junto com o Príncipe William novos planos para o seu tratamento. De acordo com o jornal The Mirror, o casal planeja mudar de casa. A intenção é ir para um “lugar secreto” para que o tratamento da princesa siga com tranquilidade.

Atualmente, as realezas vivem na casa de campo em Berkshire com os filhos, mas desejam ir para um lugar mais próximo, pouco conhecido. "A procura por mais espaço é mais que luxo, é vital para a recuperação de saúde de Kate", revelou uma fonte do jornal.

"Ninguém sabe, mas existe esse lugar de tijolos vermelhos e que não está sendo usado bem ao lado da casa de campo. Atualmente ninguém mora lá, mas precisa de significativas melhoras para ser utilizado. Já houve discussões sobre a continuidade do projeto, falta apenas o pontapé inicial", detalhou a pessoa.

Contudo, eles farão uma reforma no imóvel que será algo desafiador para Kate e William: "William está bastante consciente da nova política de gastos da família real. Então, ele está pesquisando as melhores maneiras de custear a obra. No momento, a mudança não é a maior prioridade em razão de todo o contexto que a família passa, mas voltará à pauta deles assim que for a hora certa", esclareceu.

A nova casa da princesa Kate será um lugar totalmente reservado para a recuperação ao lado da família. Para isso, o cantinho escolhido pelo casal passará por uma ampliação de espaço e reformas na atual estrutura. O endereço seria perto de Lambrook School onde estudam o príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, o que facilitaria pra eles.