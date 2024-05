Irã convoca reunião de emergência após queda de helicóptero com presidente

Reunião de emergência convocada pelo gabinete do Irã após acidente com presidente - (crédito: Reprodução/Islamic Republic News Agencie)

O vice-presidente iraniano, Mohammad Mokhber, comandou neste domingo (19/5) uma reunião de emergência para lidar com as consequências do acidente com o helicóptero em que estavam o presidente do país, Ebrahim Raisi, e outros membros do governo, que voltavam da inauguração de uma barragem no Azerbaijão.

A reunião teve o objetivo de mobilizar e organizar o potencial máximo nas operações de busca que acontecem na região noroeste do Irã. Outros ministros de Estado foram enviados à região para acompanhar as buscas de perto. Um vídeo mostra Raisi na aeronave antes do acidente, veja:

Dezenas de equipes de resgate continuam à procura do helicóptero de Raisi e sua comitiva. No momento do acidente, as condições climáticas na região apresentavam fortes névoas e baixa visibilidade, o que também dificulta as buscas.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, pediu à população que não fique ansiosa e que o acidente “não afeta a gestão estatal do Irã”.