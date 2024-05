Papa Francisco doa R$ 555 mil para as vítimas das enchentes no RS

No domingo (5), o papa se pronunciou sobre a situação no estado brasileiro e se solidarizou com as pessoas atingidas pelas chuvas no estado - (crédito: Andreas SOLARO/AFP)

O papa Francisco anunciou, na quinta-feira (9/5), que doou 100 mil euros, ou seja R$ 555 mil, para auxílio humanitário às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo jornal do Vaticano e confirmada pelo governo federal.

No domingo (5), o papa se pronunciou sobre a situação do estado brasileiro e se solidarizou com as pessoas atingidas pelas chuvas. “Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações: que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, afirmou o pontífice.

A doação de auxílio humanitário do papa foi confirmada pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, que confirmou o destino da doação.

"Fomos informados através da Nunciatura Apostólica que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados. Este valor, em torno de 100 mil euros, será repassado para a Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que abrange todo o Rio Grande do Sul, para ajudar no que for possível", disse o arcebispo.