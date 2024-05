Avião aborta decolagem após motor pegar fogo nos EUA; veja vídeo

Um voo com destino ao Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, em Washington (EUA), teve que abortar a decolagem do Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago na segunda-feira (27/5) depois que o motor pegou fogo e soltou fumaça. As informações são do jornal norte-americano ABC News.

A companhia aérea United Airlines disse que o avião, modelo Airbus A320, foi rebocado até o portão do aeroporto. Ninguém ficou ferido no incidente.

Todos os 148 passageiros foram colocados em um avião diferente para fazer a viagem e os atrasos foram "mínimos".

Veja o vídeo: