Mulher perde a memória após ter orgasmo intenso com o marido

A britânica Polly Fisher perdeu a memória temporariamente após ter um orgasmo intenso em sexo com o marido. A mulher sofreu amnésia global transitória, que é uma condição que gera perda súbita e temporária da memória para eventos antes, durante e depois do momento que causou a amnésia. Ao jornal Daily Star, o casal contou sobre a experiência inusitada e assustadora que durou aproximadamente sete horas.

"Foi a coisa mais assustadora que já testemunhei. Achei que ela estava tendo um derrame. Na ambulância, todos os planos que havíamos feito para nossa aposentadoria juntos passaram pela minha cabeça. Estava tudo acabado. Achei que estava tudo acabado. Agora que ela está bem e sabemos o que causou isso, podemos rir disso", disse Mick Thacker, marido de Polly.

"Fizemos sexo. Não demorou muito — uma rapidinha — e nada incomum. Mas lembro que Polly teve um orgasmo realmente massivo, muito mais intenso do que me lembro dela ter tido antes. Posso ter me sentido bastante presunçoso, mas tudo foi bom nesse ponto", emendou o homem.

Depois do sexo, o casal relata que foi tomar café e 15 minutos depois Polly afirmou que estava se sentindo "estranha" e começou a chorar. Mick achou que a mulher estava tendo um derrame cerebral e acionou uma ambulância.

Os médicos observaram que embora Polly não tivesse memória de curto prazo, ela não apresentava nenhum outro sintoma de acidente vascular cerebral. A mulher falava de maneira coerente e os resultados das tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas eram normais.

Depois, a equipe médica levantou a hipótese de que Polly poderia ter tido um ataque isquêmico transitório, que pode ser definido como um princípio de acidente vascular cerebral (AVC). Os sintomas são iguais aos do AVC, mas são revertidos espontaneamente. Essa condição ocorre quando uma artéria é obstruída, causando bloqueio temporário no fornecimento de sangue ao cérebro.

Quando os médicos perguntaram para Mick o que ocorreu antes do incidente com a Polly, ele respondeu que eles tinham transado. Então, um dos profissionais lembrou de um caso de amnésia global transitória envolvendo um nadador exposto a água gelada. Depois de dois dias de exames, os médicos confirmaram o diagnóstico da mulher e ela recebeu alta.