Primeiro-ministro da Eslováquia tem alta após tentativa de assassinato

Após levar cinco tiros em uma tentativa de assassinato, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, recebeu alta do hospital. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (30/5), pela imprensa do país. O atentado aconteceu no último dia 15, na cidade de Handlová, a 150km da capital, Bratislava.

Atentado

À ocasião, Robert Fico atravessou a rua, acompanhado de seguranças, e cumprimentou cidadãos que o aguardavam do outro lado da barreira de segurança. Um homem que vestia uma camisa branca sacou a arma e disparou cinco vezes, à queima-roupa.

Fico foi ferido no abdome e na perna. O ministro da Defesa, Robert Kalinak, classificou o ataque como "político". O atentado contra o primeiro-ministro da Eslováquia provocou uma onda de comoção no país. Líderes das principais potências imediatamente condenaram a tentativa de assassinato.