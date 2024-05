Homem condenado por duplo homicídio de idosos será executado nos EUA

Jamie Ray Mills será o segundo preso a ser executado no estado do Alabama em 2024 - (crédito: Divulgação/Alabama Department of Corrections)

Um homem de 50 anos, condenado pelo assassinato de um casal de idosos, será executado nesta quinta-feira (30/5) através de uma injeção letal no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos.

Jamie Ray Mills foi condenado à morte em 2007 pelo assassinato de Floyd Hill, de 87 anos, e de sua esposa Vera Hill, de 72, durante uma agressão. Ambos morreram após serem atacados com um facão, um pé de cabra e um martelo.

A esposa do agressor, JoAnn Mills, que testemunhou contra o companheiro, foi condenada em 2004 à prisão perpétua sem liberdade condicional por sua participação no crime.

Mills deve ser executado por meio de uma injeção letal na noite de quinta-feira no Centro Correcional Holman em Atmore, no Alabama. Ele é o segundo preso a ser executado no estado em 2024.

Em janeiro, o Alabama realizou a primeira execução com gás nitrogênio nos Estados Unidos.

Desde o início do ano, foram registradas cinco execuções nos Estados Unidos. Em 2023 foram 24, todas por via intravenosa.

De acordo com uma pesquisa recente da empresa Gallup, 53% dos americanos apoiam a pena de morte para os condenados por homicídio, o menor respaldo para esta pena desde 1972.

A pena capital foi abolida em 23 estados, enquanto os governadores de outros seis — Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tennessee — suspenderam a sua aplicação.