Benin quer dar nacionalidade do país a todos afrodescentes do mundo

Patrice Talon esteve no Brasil, onde se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na semana passada - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Afrodescendentes de todo o mundo poderão tornar-se cidadão do Benin, país localizado na África Ocidental, com pouco mais de 13 milhões de habitantes. A possibilidade de solicitar a cidadania beniense tramita no parlamento e é de interesse do presidente do país africano, Patrice Talon.

Talon esteve no Brasil, onde se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na semana passada. Segundo líder do Benin, que discursou ao lado do petista, a nacionalidade concedida será em uma modalidade limitada prevista nas leis do país.

Ele falou que "todos os brasileiros são beninense". "Isso deveria ser para eles motivo de orgulho. E por esse motivo, será votada nos próximos dias uma lei para conceder a todos os afrodescendentes que assim o desejam a nacionalidade beninense. Portanto, de agora em diante, senhor presidente, o senhor será beninense também", afirmou Talon.

Como se tornar beninense

Para conseguir a cidadania do Benin, caso o projeto seja aprovado no parlamento, a pessoa deverá provar a afrodescendência. Terão direito à cidadania qualquer pessoa que comprove ser afrodescendência por meio de documentos oficiais e exames de DNA realizados por órgãos chancelados pelo país.

O que é afrodescendência

O projeto classifica como afrodescendente “toda pessoa que, em sua genealogia, tem um ascendente africano subsaariano deportado para fora do continente no contexto do tráfico negreiro”.