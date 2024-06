Vídeo: filho faz caretas enquanto pai, deputado, defende Trump em discurso

O filho do deputado republicano John Rose roubou a cena após fazer caras e bocas durante discurso do pai, na segunda-feira (4/6), na Câmara dos EUA. Na ocasião, o parlamentar acusava a Justiça estadunidense de perseguição contra o ex-presidente Donald Trump, condenado por 34 acusações de fraude, quando o garoto notou as câmeras e começou a fazer palhaçadas (veja vídeo ao fim da matéria).

Nas redes sociais, John Rose comentou o episódio. “Isso é o que ganho por dizer ao meu filho Guy para sorrir para a câmera para o irmão mais novo”, brincou. Após a repercussão, John e Guy foram convidados para um programa de televisão na Fox News, na manhã desta terça-feira (4/6).

Perguntado sobre a motivação para fazer as caras e bocas, Guy, de seis anos, falou que fez a brincadeira para fazer o irmão mais novo, Sam, sorrir. O garoto também mostrou que fez as letras “S”, “A” e “M” com as mãos durante o vídeo.

John revelou ainda que Guy se formou recentemente no jardim de infância e que a mãe do menino também trabalha em tempo integral, por isso havia levado a criança para o trabalho. “Certamente não foi o que eu esperava quando disse a ele para sorrir para Sam. Eu estava pensando que talvez seu irmão mais novo de 3 anos que está em casa com a mãe gostaria de ver Guy na TV”, contou.

E não parou por aí. Aos telespectadores, Guy explicou o que o pai faz no trabalho: “faz coisas chatas”. John sorriu da brincadeira e afirmou que “na verdade, é um trabalho muito interessante” enquanto o garoto fazia caretas e balançava o dedo em negativa.

Veja o momento: