Apresentador que sumiu em praia morreu de causas naturais, diz laudo

O apresentador britânico da BBC Michael Mosley, que desapareceu e foi encontrado morto em uma ilha da Grécia na última quarta-feira (5/6), morreu de causas naturais, segundo laudo inicial divulgado nesta segunda-feira (10/6). A investigação sobre a morte ainda está ocorrendo e o laudo não é definitivo.

O corpo de Michael foi avistado, no domingo (9/6), por um barco de equipes de resgate em uma costa rochosa da ilha de Simi, segundo a polícia local. Após ser analisado por um legista, o corpo foi retirado em um barco da marinha grega.

Clare Bailey Mosley, esposa do apresentador, confirmou a morte em comunicado divulgado pelo jornal britânico BBC. “É devastador ter perdido Michael, meu maravilhoso, engraçado, bondoso e brilhante marido”. Além da esposa, ele deixa também quatro filhos.

Um policial contou à emissora que o corpo achado era de alguém que já estava morto há alguns dias. O local onde ele foi achado fica a 30 minutos de caminhada de onde Mosley foi visto pela última vez. O laudo inicial apontou que a morte do apresentador ocorreu na própria quarta-feira, perto do horário que ele desapareceu.

Michael era conhecido no Reino Unido, principalmente por conta de suas aparições regulares na televisão e no rádio, além de sua coluna no veículo britânico Daily Mirror. O apresentador também ganhou notoriedade quando lançou o livro The Fast Diet, quando ficou conhecido como "guru do jejum intermitente".