Kate Middleton posta 1ª foto após revelar câncer: "Dias bons e ruins"

Kate Middleton realizou o primeiro post nas redes sociais nesta sexta-feira (14/6) desde que anunciou que estava com câncer, em março. A princesa aproveitou a ocasião para atualizar os internautas em relação ao tratamento que está enfrentando.

"Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar", escreveu a princesa de Gales.

Em relato emocionante, Middleton disse que está "vivendo um dia de cada vez" após ser diagnosticada com câncer e que está aprendendo a ser paciente diante de incertezas. “Estou vivendo um dia de cada vez, ouvindo meu corpo e permitindo-me este tempo necessário para me curar”, disse a princesa.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate aproveitou a postagem para confirmar que vai participar do desfile de aniversário do rei Charles III no próximo sábado (15). "Estou ansiosa para participar do desfile de aniversário (...) e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora saiba que ainda não estou fora de perigo", afirmou a princesa.



O Desfile de Aniversário do Soberano, como é chamado oficialmente, é uma celebração oficial no calendário do Reino Unido — que antecede o aniversário que só ocorrerá em novembro. Realizado pela primeira vez durante o reinado do rei Charles II, entre 1660 e 1685, o evento foi consolidado anualmente em 1760, quando o rei George III subiu ao trono.



Diagnóstico de câncer



Kate foi diagnosticada com câncer em 22 de março após uma cirurgia abdominal no início do ano de 2024. O gabinete de comunicação do casal optou por não fornecer atualizações regulares sobre o estado de saúde da princesa e informaram que ela só iria retornar às funções públicas até que seus médicos a liberem.



A última atualização do estado de saúde de Kate é do dia 5 de junho, quando William falou sobre a esposa em um encontro com veteranos de guerra no Dia D. “Está melhorando", disse o príncipe sem revelar mais detalhes.