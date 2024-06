'Nostradamus indiano' prevê que 3ª guerra mundial começa nesta terça (18)

O astrólogo indiano Kushal Kumar, conhecido como o "Nostradamus indiano", afirmou que a Terceira Guerra Mundial começará nesta terça-feira (18/6).

"Agora, terça-feira, 18 de junho de 2024, tem o estímulo planetário mais forte para desencadear a 3ª Guerra Mundial, embora 10 e 29 de junho também possam ter uma palavra a dizer", disse ele. As informações são do New York Post e foram checadas pelo Correio no perfil de Kushal no Medium.

De acordo com ele, a tensão ocorrerá diante de conflitos como Israel x Hamas, Coreias, China x Taiwan e Otan x Rússia.

Na publicação do indiano, ele citou outros eventos atuais que reforçam a previsão. O astrólogo mencionou um ataque terrorista no Himalaia, que matou nove peregrinos hindus e feriu outras 33 pessoas.

Ele também citou que a guerra em Israel aumentou quando as forças do Hezbollah, no Líbano, lançaram recentemente foguetes contra o estado judeu em retaliação pela morte de um comandante.

Por fim, o astrólogo disse que 29 de junho pode ser o dia do juízo final.

Kushal já acertou conflitos anteriormente, como o de Israel e Hamas, e China e Taiwan.