Ativistas miram protesto à jato de Taylor Swift em Londres, mas erram aeronave

A Just Stop Oil mostrou o momento em que duas ativistas quebraram a grade do aeroporto e pintaram um avião de laranja - (crédito: Handout / Just Stop Oil / AFP)

Ativistas da organização 'Just Stop Oil' protestaram pintando um avião na manhã desta quinta-feira (20/6), em Londres. De acordo com a postagem dos ativistas, o alvo era um jato da cantora Taylor Swift, que está na cidade para apresentações da turnê The Eras, contudo, a polícia nega que a aeronave pertencia à artista — afirma o jornal Daily Mail.

Em uma postagem nas redes sociais, a Just Stop Oil mostrou o momento em que duas ativistas, identificadas como Jennifer Kowalski e Cole Macdonald, de 28 e 22 anos, respectivamente, chegaram aeroporto de Stansted, cortaram o cercado da parte privativa do local e pintaram a aeronave de laranja. Eles exigiam um tratado de emergência para acabar com os combustíveis fósseis até 2030.

???? JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



???? Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



???? Donate — https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 20, 2024

Os ativistas afirmaram ainda que aquele seria o jato de Taylor Swift, o qual acompanharam por meio de um site que rastreia a localização de aviões comerciais e jactos privados. Segundo o portal Daily Mail, no entanto, o jato não é da cantora, mas sim foi fretado por Taylor Swift para levar os pais, Andrea e Scott, para os shows em Wembley, que ocorrem de sexta (21) à domingo (23). No entanto, não foi confirmado se o jato pintado foi o contratado por Taylor.

De acordo com a polícia de Essex, as duas ativistas foram presas minutos depois da entrada no local. Eles confirmaram ainda que o aeroporto e os voos seguem funcionando normalmente.

"Foram presas sob suspeita de danos criminais e interferência no uso ou operação da infraestrutura nacional", informou a polícia em nota.

Officers responded quickly and made two arrests following reports of people gaining access to a private area of an airfield at Stansted Airport.



The airport and flights are operating as normal.https://t.co/8FY5PcJbzY — Essex Police (@EssexPoliceUK) June 20, 2024

Em um comunicado da Just Stop Oil, uma das ativistas detidas nesta quinta-feira criticou "os bilionários que vivem no luxo e têm meios para voar em jatos particulares, sem se preocuparem com as condições de vida" de milhões de pessoas afetadas pelas consequências da pandemia e da crise climática.

"Os passageiros que utilizam aviões privados são responsáveis por 14 vezes mais emissões de dióxido de carbono do que os que viajam em voos comerciais", acrescentou o grupo ambientalista.

*Com informações da Agence France-Presse