GDF publica nomeação de 100 enfermeiros para a Saúde da capital

YR Yasmin Rajab

Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 3 mil, para a carga horária de 20 horas semanais - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou a nomeação de 100 novos enfermeiros para atuarem na Saúde da capital. Os nomes dos candidatos convocados foram publicados no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (20/6).

As nomeações são referentes ao concurso público da Secretaria de Saúde, aberto em março de 2022. O certame ofertou 101 oportunidades, sendo: 51 para ampla concorrência, 20 para pessoas com deficiência, 20 para negros e 20 para hipossuficientes.

Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 3 mil, para a carga horária de 20 horas semanais.

Os participantes foram avaliados por meio de uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.