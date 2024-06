Estátua de Abraham Lincoln "perde a cabeça" após derreter por calor extremo

Em meio ao calor extremo que atingiu Washington, nos Estados Unidos, no último fim de semana, a estátua de cera do ex-presidente Abraham Lincoln derreteu e "perdeu a cabeça". O monumento de 2 metros teve várias partes danificadas e foi encaminhada para restauração. A temperatura máxima na capital dos EUA chegou a 35ºC no domingo (23/6).

Segundo o jornal norte-americano Washington Post, a estátua foi criada pela artista de Richmond Sandy Williams IV e foi instalada em fevereiro no campus da Garrison Elementary School, porque durante a Guerra Civil, em 1861, o local foi um refúgio para pessoas que escapavam da escravidão no Sul e buscavam a liberdade.

Leia também: Famoso memorial de Abraham Lincoln é alvo de vândalos em Washington

Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Eleito em 4 de março de 1861, foi reeleito em 1864, e governou até 1865, quando foi assassinado.