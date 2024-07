Estados Unidos: para 72% do eleitorado, Biden deveria desistir da reeleição

O presidente e a primeira-dama chegam em New Jersey, no sábado - (crédito: AFP)

A primeira pesquisa feita após o fiasco de Joe Biden no debate eleitoral da última quinta-feira, realizada pela CBS News, levou uma mensagem desafiadora para o presidente dos Estados Unidos. Para 72% dos eleitores norte-americanos, o atual chefe da Casa Branca deve desistir de sua candidatura à reeleição, incluindo 46% dos democratas, seus correligionários.

Sob forte pressão desde o mau desempenho diante de Donald Trump, Biden recebeu, ontem, uma onda de apoio de líderes democratas, liderados pelos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton. Ao mesmo tempo, a Casa Branca negou relatos de que ele estava se reunindo com sua família para avaliar sua candidatura.

Leia também: Democratas apoiam Biden após mau desempenho em debate

Apesar da enxurrada de dúvidas públicas, inclusive um apelo do conselho editorial do New York Times para que o presidente saia de cena, nenhuma figura importante do partido se uniu para pedir a renúncia. "Não se trata de desempenho em termos de um debate, mas de desempenho em uma Presidência", disse a deputada democrata Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara, ao programa State of the Union, da CNN.

"De um lado da tela, você tem integridade; do outro lado, você tem desonestidade", reforçou Pelosi. "Biden é o único democrata que pode derrotar Donald Trump", assinalou o senador democrata Chris Coons, de Delaware, estado natal do presidente, no programa This Week, da ABC.

"Biden absolutamente não deve desistir da corrida", opinou o senador da Geórgia Raphael Warnock no programa Meet the Press, da NBC. "Nosso trabalho é garantir que ele ultrapasse a linha de chegada, em novembro. Não para o bem dele, mas para o bem do país", acrescentou, fazendo eco a várias outras figuras do partido que tentam mudar o foco do que eles entendem como o desempenho infeliz de Biden para uma enxurrada de mentiras contadas por Trump durante o debate.

Biden e familiares viajaram para a residência presidencial em Camp David na noite de sábado, onde a NBC News divulgou que se esperava que fosse avaliado o futuro de sua campanha de reeleição. A informação foi negada pelo vice-secretário de imprensa adjunto da Casa Branca, Andrew Bates. Na rede X, ele postou que a viagem havia sido planejada desde antes do debate.

Antes do descanso em Camp David, o presidente participou de três eventos de arrecadação de fundos de campanha, na tentativa de evitar a fuga de doadores ricos da campanha.