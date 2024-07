Assis se prepara para canonização de Carlo Acutis, 1º santo millennial

A pequena cidade de Assis, na Itália, está em festa com o anúncio da canonização do beato Carlo Acutis, cujos restos mortais estão preservados no Santuário da Espoliação. A data ainda não foi definida, mas a expectativa é de que a cerimônia ocorra no próximo Ano Jubilar da Igreja Católica, em 2025.

Acutis, que morreu em 2006, aos 15 anos, foi beatificado em uma cerimônia na Basílica de São Francisco de Assis em 10 de outubro de 2020. Ele era conhecido por difundir a fé católica e também é chamado de "influencer de Deus" e "beato blogueio". A canonização do jovem foi confirmada após o Colégio dos Cardeais dar um voto positivo à sua santificação, em reunião no Vaticano. Um segundo milagre de Acutis foi reconhecido pelo papa Francisco, que atribuiu o ocorrido à intercessão do jovem.

Dom Sorrentino, bispo de Assis, expressou sua alegria com a notícia. "Estamos felizes que o papa tenha anunciado a canonização do beato Carlos Acutis. Imaginamos que a ocasião será significativa, talvez no próximo ano jubilar, para que o testemunho do nosso Carlo continue impactando as consciências, especialmente dos jovens e adolescentes, mas não só, suscitando um grande amor por Jesus Eucaristia e um grande desejo de santidade em suas pegadas e nas dos Santos que o inspiraram, de modo especial Francisco de Assis", disse ele.

Milagre

O segundo milagre atribuído a Carlos Acutis envolve a cura milagrosa de Valeria Valverde, uma jovem de 21 anos da Costa Rica. A jovem sofreu um grave ferimento na cabeça em um acidente de bicicleta enquanto estudava em Florença, em 2022. Após uma craniotomia de emergência, os médicos informaram que sua situação era crítica.

Seis dias após o acidente, a mãe peregrinou ao túmulo de Carlo Acutis em Assis para rezar pela cura da filha. No mesmo dia, Valeria começou a mostrar sinais de recuperação, contrariando todas as previsões médicas. A possibilidade de um milagre abriu o caminho para que Acutis se tornasse o primeiro santo millennial.