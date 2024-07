Mulher é encontrada morta dentro de cobra píton na Indonésia

Uma mulher que estava desaparecida na vila de Siteba, província de Sulawesi do Sul, na Indonésia, foi encontrada morta dentro da barriga de uma cobra píton, que a engoliu inteira, informou a polícia nesta quarta-feira, 3. É a segunda morte envolvendo uma píton na província em um mês. As informações são do jornal Times of India.

De acordo com a reportagem, Siriati, de 36 anos, desapareceu depois de sair de casa na manhã da terça-feira, 2, para comprar remédios para seu filho, que estava doente. Ao procurar pela mulher, seu marido, Adiansa, 30 anos, encontrou os chinelos e calças de sua esposa no chão a cerca de 500 metros de casa. Pouco depois, ele avistou uma cobra a cerca de 10 metros do caminho. A cobra ainda estava viva, informou à AFP o chefe da polícia local, Idul, que só tem o primeiro nome, como muitos indonésios.

O secretário da vila, Iyang, disse à AFP que o marido ficou desconfiado depois que notou a barriga grande da píton e chamou os moradores para ajudar a abrir o estômago dela, onde encontraram o corpo de Siriati.

O jornal indiano aponta que, apesar de incidentes como esse serem raros, houve muitas situações envolvendo pítons na região nos últimos anos: no mês passado, outra mulher foi encontrada morta dentro da barriga de uma píton em outro distrito de Sulawesi do Sul; no ano passado, moradores da província mataram uma píton de oito metros, que foi encontrada estrangulando e comendo um fazendeiro de uma vila; em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, no sudeste de Sulawesi.