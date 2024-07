Eleições na França: frente de esquerda e centro barra extrema direita no segundo turno

Em meio a uma ascensão da ultradireita na França, pesquisas de boca de urna indicam vitória da esquerda no segundo turno nas eleições no país. A informação foi divulgada pelo jornal francês "Le Monde". Após vitória da extrema direita no primeiro turno, no último domingo (30/6), uma frente republicana foi montada para barrar o avanço do partido de Marine Le Pen.

Segundo as projeções, a coligação de esquerda Nova Frente Popular pode ter até 192 assentos no Parlamento. A de Emmanuel Macron vem em seguida, com 170 assentos.

Em terceiro lugar, o partido Reunião Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella, deve ter no máximo 135 assentos.

Apesar da liderança, a aliança de esquerda não conquistou a maioria absoluta nas eleições. No total, a Assembleia Nacional tem 577 assentos; sendo necessário ocupar 289 cadeiras para se formar uma maioria capaz de definir o primeiro-ministro. Com isso, novas alianças entre esquerda e macronistas precisarão ser forjadas para eleger um primeiro-ministro e governar o país.