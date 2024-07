Primeiro-ministro francês anuncia sua renúncia após vitória da esquerda nas legislativas

O chefe do governo de centro-direita destacou, no entanto, que continuará no cargo "enquanto o dever assim exigir" - (crédito: AFP)

O primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, anunciou neste domingo (7) que apresentará sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron na segunda-feira, após a vitória da oposição de esquerda nas eleições legislativas antecipadas.

A menos de três semanas do início dos Jogos Olímpicos de Paris, o chefe do governo de centro-direita destacou, no entanto, que continuará no cargo "enquanto o dever assim exigir", especialmente porque nenhum bloco político conseguiu a maioria absoluta.

Esquerda lidera eleições legislativas

A coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP) venceria as eleições legislativas na França sem maioria absoluta, após uma disputa acirrada com a aliança do presidente Emmanuel Macron e a extrema direita pelo segundo lugar, segundo as primeiras projeções.

A NFP obteria entre 172 e 215 dos 577 assentos da Assembleia Nacional (câmara baixa), seguida pela aliança governista com 150 a 180, e o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) e seus aliados com 115 a 155, de acordo com quatro projeções diferentes.

Os resultados representam um revés para a líder de extrema direita Marine Le Pen, que falha em seu objetivo de alcançar a maioria absoluta, que as projeções consideravam possível há uma semana, e até mesmo em vencer, como parecia viável dois dias atrás.