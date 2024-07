Vídeo: Menino de 3 anos é homenageado após morrer e se tornar doador de órgãos

"Parker se tornou o milagre de alguém e será para sempre um herói", disse a equipe do hospital - (crédito: Reprodução/Instagram/@@levinechildrens)

Parker Vásquez, de 3 anos, morreu após um acidente de carro em Carolina do Norte, nos Estados. Os pais da criança, Angela e Philip Vásquez, decidiram doar os órgãos do filho para poder ajudar e salvar a vida de outras pessoas. A atitude da família emocionou a todos que conheciam o pequeno Parker.

A equipe do hospital infantil Levine compartilhou uma homenagem ao menino. Os enfermeiros prepararam uma "caminhada de honra" para ele. O corpo de Parker foi colocado em uma maca e empurrado até uma sala de cirurgia, onde foi realizado os procedimentos para a doação de órgãos. A criança foi vestida com uma fantasia do herói preferido dele: o Homem-Aranha.

"Sabendo o quanto Parker, de três anos, adorava compartilhar, sua família tomou a decisão mais altruísta de doar seus órgãos para dar vida a outras pessoas. Parker se tornou o milagre de alguém e será para sempre um herói", afirmou o hospital.

Parker nasceu em 24 de outubro de 2020, no condado de Lincoln. Ele era filho de Philip e Angela Doby Vasquez de Crouse. A criança adorava o Homem-Aranha, o Mickey Mouse, além de brincar com carros e ler livros ilustrados.

Em 19 de maio, o menino estava com a mãe e os irmãos no carro quando o veículo foi atingido por outro. Parker teve ferimentos graves e os familiares ficaram levemente feridos. A criança foi encaminhada para a emergência e passou por cirurgias, mas acabou não resistindo.