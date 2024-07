Homem mata três mulheres com arco e flecha e é "caçado" pela polícia

Em Bushey, cidade da região metropolitana de Londres, um homem está foragido após matar três mulheres utilizando uma besta, arma semelhante ao arco e flecha. A polícia britânica se mobiliza, nesta quarta-feira (10/7), para encontrar o suspeito Kyle Clifford, de 26 anos, e alerta a população para que não se aproximem do homem caso o vejam nas ruas.

As vítimas do ataque foram a mulher do comentarista de corrida da BBC John Hunt, Carol Hunt, 61 anos, e as duas filhas do casal, de 28 e 25 anos. A informação foi confirmada pela emissora. As três foram encontradas gravemente feridas na residência por volta de 19h na Inglaterra, 15h pelo horário de Brasília, e morreram no local.

A polícia acredita que se trata de um assassinato direcionado. Outras armas, além da besta, podem ter sido usadas. Em entrevista coletiva, o superintendente-chefe da polícia, Jon Simpson, afirmou que policiais armados e esquipes de busca especializada seguem na busca, "respondendo rapidamente após o que foi um incidente horrível".

Simpson ainda fez um apelo ao próprio suspeito: "Kyle, se você estiver vendo ou ouvindo isso, entre em contato com a polícia pelo número 999".

Não há exigências para adquirir uma besta pela legislação atual do país, mas portar a arma sem uma razão é ilegal.