Bebê de 4 meses morre por calor extremo durante passeio nos EUA

Uma bebê de 4 meses, identificada como Tanna Rae, morreu por causa do calor extremo que atingiu o Arizona, nos Estados Unidos. A família da criança passeava em um barco na última sexta-feira (5/7), quando a temperatura do estado norte-americano atingiu 48,9 ºC.

A menina perdeu a consciência no momento em que estava com a mãe, pai e irmã navegando pelo Lago Havasu. Os bombeiros foram acionados para socorrer a bebê. Ela foi transportada de helicóptero para um hospital infantil, mas não resistiu e morreu pouco depois. A causa exata da morte da criança ainda não foi determinada pelos legistas.

Leia também: Como mudanças climáticas aumentaram em 35 vezes chance de ondas de calor nos EUA

"Estamos devastados, com o coração partido, simplesmente não há palavras. Eu nunca vou entender por que você teve que nos deixar, você era perfeita demais. Eu te amo infinitamente e vou te procurar em todos os lugares, anjo", disse a mãe, Alyssa Wroblewski, em postagem no Facebook.

Calor extremo

Uma onda de calor extrema, classificada por especialistas como excepcional, atinge o oeste dos Estados Unidos. "Um calor perigoso vai permanecer no oeste no restante da semana e deve se propagar para o leste a partir do fim de semana", informou, na terça-feira (9/7), o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).



Além da bebê Tanna, quatro homens, com idades entre 33 e 84 anos, morreram em Portland, norte do país, e um praticante de caminhada de 50 anos foi encontrado morto no Grand Canyon.

No Vale da Morte, na Califórnia, um motociclista morreu no fim de semana, quando os termômetros marcavam 53ºC. Além disso, incêndios florestais atingem a região, que se prepara para uma temporada intensa de fogo.



Com informações da AFP