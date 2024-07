Homem que matou três mulheres com arco e flecha é preso pela polícia

A polícia de Hertfordshire confirmou que Kyle Clifford foi encontrado no norte de Londres e que não foram disparados tiros contra ele - (crédito: Reprodução/Polícia de Hertfordshire)

O veterano do exército britânico, Kyle Clifford, de 26 anos, acusado de matar três mulheres com um arco e flecha, foi preso pela polícia de Hertfordshire, na Inglaterra, na noite de quarta-feira (10/7). Ele foi encontrado com ferimentos e levado para o hospital.

Kyle é acusado de matar Carol Hunt, 61, e duas de suas filhas, Hannah, 28, e Louise, 25, em uma propriedade na cidade de Bushey. As três eram a esposa e filhas do comentarista de corrida da BBC John Hunt.

A polícia de Hertfordshire confirmou que Kyle foi encontrado no norte de Londres e que não foram disparados tiros contra ele. Em nota, a polícia de Hertfordshire informou que o suspeito está em estado grave e ainda não falou com as autoridades.

A arma usada também foi recuperada e fará parte da investigação, que apontam, em um primeiro momento, que o homem era conhecido das vítimas e que os assassinatos foram direcionados. Ninguém mais está sendo procurado em conexão com a investigação, por enquanto.

“Este foi um ataque sem precedentes e estamos determinados a entender todas as circunstâncias do que aconteceu naquela noite e os eventos que levaram a isso. Estamos totalmente comprometidos em buscar justiça para as vítimas e suas famílias", disse Rob Hall, detetive superintendente da Unidade de Crimes Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire, também em comunicado.