Biden volta a se confundir e troca nome de Kamala Harris pelo de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a se confundir e trocar nomes de figuras políticas. Na noite desta quinta-feira (11/7), durante uma importante coletiva de imprensa na Casa Branca, para reforçar que ele tinha condições de continuar na disputa pela reeleição, Biden se confundiu ao falar de Kamala Harris e a chamou de Trump.

A gafe ocorreu quando um jornalista o questionou sobre a capacidade de Kamala vencer Trump nas eleições, caso ele desistisse. "Eu não teria escolhido Trump se não achasse que ela teria chance de vencer", disse o presidente, ao falar sobre Kamala.

Mais cedo, Biden já havia feito uma confusão semelhante. Durante fala à imprensa após a conferência da Otan, o presidente dos EUA confundiu dois arqui-inimigos: o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o da Rússia, Vladimir Putin.

"E agora quero ceder a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, o presidente Putin", disse o democrata, durante uma reunião de cúpula da Otan em Washington. Ao perceber o erro, emendou: "Ele vai derrotar o presidente Putin. O presidente Zelensky." Confira o vídeo:

Biden segue com a campanha

Na coletiva de imprensa, Biden reforçou que continua como candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais deste ano.

"Eu derrotei o Trump e vou derrotá-lo de novo", afirmou Biden, em resposta a um dos jornalistas. O presidente disse não estar preocupado que pesquisas eleitorais apontem que a vice-presidente Kamala Harris teria mais chances de derrotar o candidato do partido Republicano.

De acordo com Biden, ele ainda tem "muito para terminar" como presidente. "Posso citar cinco presidentes que tinham números menores do que o meu mais perto da eleição e ganharam", argumentou.

Biden vem recebendo críticas por conta da atuação no debate contra Donald Trump, candidato do partido Republicano. Peter Welch, senador do partido Democrata, o jornal The New York Times e até o ator George Clooney pediram que ele saísse da disputa.